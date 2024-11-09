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Родители до смерти заморили 2-летнюю дочь голодом в Хабаровском крае

Родители до смерти заморили 2-летнюю дочь голодом в Хабаровском крае

В Комсомольск-на-Амуре родители заморили собственную дочь голодом, их задержали под стражу.Молодая пара из Комсомольска-на-Амуре довела до смерти свою 2-летнюю дочь, они били, морили голодом и лишали питья ребёнка, в следствие чего он скончался.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Для таких иродов не должно быть моратория на смертную казнь(((((
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