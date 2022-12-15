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Мобилизованные военнослужащие ВВО на Сахалине проходят курс по инженерной подготовке

Мобилизованные военнослужащие ВВО на Сахалине проходят курс по инженерной подготовке

На теоретических занятиях по инженерному делу военнослужащие изучают взрывчатые вещества, разновидности мин, способы их установки и обезвреживания.

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