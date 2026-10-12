С миру по нитке...
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Таблетка от радиации: фантастика или реальное будущее?

Бактерия пережила облучение дозой в 28 000 раз выше смертельной для человека — и выжила! Учёные выяснили, в чём секрет её невероятной живучести.

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