Поддубный сообщил о разработке в России новой системы ПВО

В России создается принципиально новая система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьеву заявил представитель первой пятерки федерального списка кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму, военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный.