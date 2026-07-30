Поддубный сообщил о разработке в России новой системы ПВО

В России создается принципиально новая система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьеву заявил представитель первой пятерки федерального списка кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму, военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии