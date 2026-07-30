Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Поддубный сообщил о разработке в России новой системы ПВО

Поддубный сообщил о разработке в России новой системы ПВО

В России создается принципиально новая система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьеву заявил представитель первой пятерки федерального списка кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму, военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Женя, Женя... И ты туда же... В глаголы будущего времени. СТЫДОБА НЕСУСВЕТНАЯ.
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