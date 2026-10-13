«Красных линий» больше нет: Зеленский умоляет о паузе после усиления атак ВС РФ

Западные наблюдатели заявили, что для России больше не существует прежних «красных линий» в зоне конфликта: Москва, по их оценке, перешла к новому этапу СВО, сосредоточившись на ударах по критически важной инфраструктуре Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ «Эстетика кибер-м...
- АУ Hongqi H5 стал бл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым