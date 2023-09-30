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ВСУ обстреляли Донецк, Новопетриковку и Ясиноватую

ВСУ обстреляли Донецк, Новопетриковку и Ясиноватую

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились информацией о проведённой нацистскими формированиями киевского режима артиллерийской атаке, целью которой оказались расположенные на территории региона населённые пункты.

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