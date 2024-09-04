Нетаньяху: ХАМАС отверг все предложения по сделке по сектору Газа

Палестинское движение ХАМАС отклонило все предложения в рамках обсуждаемой сделки по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, сообщил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.
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