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Нетаньяху: ХАМАС отверг все предложения по сделке по сектору Газа

Нетаньяху: ХАМАС отверг все предложения по сделке по сектору Газа

Палестинское движение ХАМАС отклонило все предложения в рамках обсуждаемой сделки по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, сообщил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

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