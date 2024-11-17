NBC: Трамп планирует привлечь к трибуналу выводивших войска США из Афганистана

Команда избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа составляет список высокопоставленных военнослужащих, которые участвовали в выводе американских войск из Афганистана, и изучает возможность привлечения их к ответственности.
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