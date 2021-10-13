Горбачевское реформаторство докатилось до Британии  

Горбачевское реформаторство докатилось до Британии  

Куда ни посмотри — везде репортажи об очередях и полупустых полках в английских супермаркетах Надеюсь, что у товарищей по ту сторону европейского континента всё в порядке, а фотодоказательства дефицита — лишь происки коварных недоброжелателей.

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