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Неужели он ей изменял? Хью Джекман смутил своих фанатов

Неужели он ей изменял? Хью Джекман смутил своих фанатов

Разводящийся актер весело проводит время в Нью-Йорке. Хью Джекман не стал впадать в депрессию из-за развода LEGION-MEDIAКогда меньше месяца назад стало известно о разводе 55-летнего Хью Джекмана и его супруги Деборры-Ли Фернесс, все горячо сочувствовали актеру, гадая, как он сможет пережить такой удар.

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