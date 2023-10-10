Неужели он ей изменял? Хью Джекман смутил своих фанатов

Разводящийся актер весело проводит время в Нью-Йорке. Хью Джекман не стал впадать в депрессию из-за развода LEGION-MEDIAКогда меньше месяца назад стало известно о разводе 55-летнего Хью Джекмана и его супруги Деборры-Ли Фернесс, все горячо сочувствовали актеру, гадая, как он сможет пережить такой удар.