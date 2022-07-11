Popcaketv

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Заслуги Макаревича никто не отменял! Иван Охлобыстин извинился перед артистом за высказывания о нем

Заслуги Макаревича никто не отменял! Иван Охлобыстин извинился перед артистом за высказывания о нем

Иван Охлобыстин резко высказывается о тех, кто уезжает из России на фоне всего происходящего. Кроме того, он не стесняется в выражениях по поводу артистов, которые критикуют свою страну.

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