Минобороны сообщило об освобождении Орехово-Василевки в ДНР

Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Орехово-Василевка в ДНР. «В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Юг» освобождён населённый пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
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