Марков: появилась реальная надежда на окончание конфликта на Украине в этом году

Российский политолог Сергей Марков после разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом заявил, что теперь появилась реальная надежда на окончание украинского конфликта в скором времени, в 2025 году.
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