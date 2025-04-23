В Кремле пообещали проинформировать о возможной встрече Путина и Уиткоффа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 апреля сообщил «Известиям», что в Кремле своевременно проинформируют о встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.
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