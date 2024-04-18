Собянин рассказал о вложении средств от зеленых облигаций в экопроекты

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Доходы от размещения зеленых облигаций Москвы были потрачены на реализацию экологически ориентированных проектов, в том числе за закупку электробусов для города, а также станций и путей Большой кольцевой линии метро.
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