Аналитик назвал последствия разрыва газового договора между РФ и Украиной AlexCoderАналитик назвал последствия разрыва газового договора между РФ и Украиной AlexCoder Пострадает весь мировой рынок Расторжение договора о газовом транзите с Россией с украинской стороны повлечет рост цен на мировом рынке, считает аналитик в сфере энергетической безопасности Игорь Юшков.