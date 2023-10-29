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Аналитик назвал последствия разрыва газового договора между РФ и Украиной

Аналитик назвал последствия разрыва газового договора между РФ и Украиной

Аналитик назвал последствия разрыва газового договора между РФ и Украиной AlexCoderАналитик назвал последствия разрыва газового договора между РФ и Украиной AlexCoder Пострадает весь мировой рынок Расторжение договора о газовом транзите с Россией с украинской стороны повлечет рост цен на мировом рынке, считает аналитик в сфере энергетической безопасности Игорь Юшков.

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