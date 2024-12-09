Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал избранного президента США Дональда Трампа, заявившего о необходимости переговоров по завершению конфликта на Украине, начать с прекращения поставок Киеву натовского оружия.
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