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Крымский депутат Смирнов призвал Трампа прекратить поставки оружия Украине

Крымский депутат Смирнов призвал Трампа прекратить поставки оружия Украине

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал избранного президента США Дональда Трампа, заявившего о необходимости переговоров по завершению конфликта на Украине, начать с прекращения поставок Киеву натовского оружия.

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