Более 26 тыс. человек посетили фестиваль «Русское лето» в Кемерове

Более 26 тыс. человек посетили фестиваль «Русское лето» #ZаРоссию, который прошел 28 августа на Московской площади в Кемерове.
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