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Квантовая гравитация на горизонте событий: физики протестировали поведение гравитонов на квантовом компьютере

Квантовая гравитация на горизонте событий: физики протестировали поведение гравитонов на квантовом компьютере

Стивен Хокинг в свое время показал: черные дыры не вечны, они испаряются, излучая тепло. Но его расчеты породили кошмар для теоретиков — парадокс исчезновения информации.

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