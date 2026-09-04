Хакеры стали чаще атаковать криптосервисы

Число хакерских атак на крупные международные криптосервисы в первом полугодии 2026 года выросло в 2,5 раза год к году, до 211 случаев, подсчитали эксперты компании-разработчика решений для безопасности цифровых активов «Шард».
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