Экс-сотрудник СБУ: Иностранные наёмники начали массово покидать ряды украинской армии Иностранные наемники начали бежать из украинской армии, причем массово.
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Экс-сотрудник СБУ: Иностранные наёмники начали массово покидать ряды украинской армии Иностранные наемники начали бежать из украинской армии, причем массово.
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