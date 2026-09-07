You are idiots — Polish Prime Minister on supporters of the "Alternative for Germany" in Poland

Poles who rejoice at the results of the Alternative for Germany (AfD) party in the parliamentary elections of the German federal state of Saxony-Anhalt are "idiots and traitors.
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