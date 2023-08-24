Внуки проклянут дедов, или будущее Украины на примере Греции: как США создали глобальную денежную империю Елена ГалицкаяВ течение семидесяти лет процветания Советского Союза стремление к равенству, счастью и благополучию для всех стало целью советской нации.
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