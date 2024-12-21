В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как оградить детей от интернет-мошенников

Достаточно научить их соблюдать четыре простых правила цифровой гигиены Роспотребнадзор Санкт-Петербурга рассказал родителям Северной столицы о простых правилах цифровой гигиены, способных уберечь детей от интернет-мошенников.
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