Газета Труд

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Добралась культура до села...

Добралась культура до села...

На днях под Калининградом впервые состоялся Всероссийский день поля. «Крупнейшую и уникальную сельскохозяйственную выставку под открытым небом» (так о ней пишут организаторы) посетил в том числе и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

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