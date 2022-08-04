Добралась культура до села...

На днях под Калининградом впервые состоялся Всероссийский день поля. «Крупнейшую и уникальную сельскохозяйственную выставку под открытым небом» (так о ней пишут организаторы) посетил в том числе и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.