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Царьград

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Поминки по Сильвестру: братки собрались на могиле взорванного лидера «ореховских»

Поминки по Сильвестру: братки собрались на могиле взорванного лидера «ореховских»

Десятки человек собрались на Хованском кладбище в Москве у могилы Сергея Тимофеева, известного в криминальном мире как Сильвестр, в годовщину его гибели.

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