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Новости Липецка

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Более полумиллиона рублей за «битую» машину: итог спора покупательницы с автосалоном в Липецкой области

Более полумиллиона рублей за «битую» машину: итог спора покупательницы с автосалоном в Липецкой области

Суд обязал продавца выплатить владелице «Мазда 6» 454,4 тысячи рублей за ремонт и 227,2 тысячи рублей штрафа за сокрытие факта ДТП и технических проблем автомобиля.

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