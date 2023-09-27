Перенос собрания кредиторов на 27.09.2023г.

В связи с возникшей необходимостью доработки проекта мирового соглашения, управляющий в деле об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО ´Бобруйский кожевенный комбинат´ уведомляет конкурсных кредиторов и заинтересованных лиц, что очередное собрание кредиторов ОАО ´Бобруйский кожевенный комбинат´, назначенное на 20.