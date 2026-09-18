СК Дагестана задержал мать ребёнка, найденного в канале

В Кизлярском районе Дагестана обнаружено тело новорождённого в канале. Мать задержана по подозрению в убийстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Макаревич* полез ...
- ZS Wall Street Journ...
- GS Гарри Кейн забил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым