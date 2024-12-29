На первый взгляд, скандал с «разрешением» и «отменой» многожёнства для российских мусульман вроде бы закончился.
Многожёнство не «отменили»: нам не говорят о главной опасности
Комментарии
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Р
Рамштейн
Так все и побежали жениться 😂
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19 час.
TF
Tatyana Fedotova
Да уж. Сколько у нас государств в государстве. Вот от сюда и все беды России . Бог един. Он должен объединять людей в борьбе с Сатаной, а религии это опиум для народов, это инструмент разобщения и разъединения. Как же омерзительны эти религиозные распри. Мерзко стравливать людей. Неужели эта травля может быть Богу угодна? Не думаю. Религии придумали богатые мрази, чтобы держать в повиновении кретинов.
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19 час.
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