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Регионы России

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Тегеран выдвинул Вашингтону семь условий для возобновления переговоров

Тегеран выдвинул Вашингтону семь условий для возобновления переговоров

Иран выразил готовность возобновить дипломатический путь урегулирования конфликта с Соединёнными Штатами, подчеркнув, что для этого американская сторона должна подтвердить серьёзность своих намерений.

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