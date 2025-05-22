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Радулов о критике игры «Локомотива»: «Без журналистов было бы скучно! Я вас люблю. Вы нас критикуете, заставляете выходить на лед, выжимая из себя максимум»

Команда тренера Игоря Никитина выиграла Кубок Гагарина, обыграв «Трактор» (4-1) в финальной серии. Радулов был признан самым ценным хоккеистом этого плей-офф КХЛ.

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