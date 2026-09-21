Российскому гонщику включили не тот гимн после победы в Италии

t.me/Российская Автомобильная Федерация (РАФ) Резкая отмена ограничений для российских участников обернулась недоразумением на крупнейшем чемпионате Италии по кузовным гонкам.
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