Политика как он...
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Политика как она есть

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Комбат Ходаковский рассказал, кого боится Владимир Зеленский

Комбат Ходаковский рассказал, кого боится Владимир Зеленский

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал, кого боится Владимир Зеленский. Как сообщает «Царьград», он заявил, что несмотря на обилие «гнилости и гнусости» политическая система Украины обладает внутренней динамикой, которая несет серьезные риски.

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