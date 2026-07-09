Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал, кого боится Владимир Зеленский. Как сообщает «Царьград», он заявил, что несмотря на обилие «гнилости и гнусости» политическая система Украины обладает внутренней динамикой, которая несет серьезные риски.
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