Комбат Ходаковский рассказал, кого боится Владимир Зеленский

Политика как она есть

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал, кого боится Владимир Зеленский. Как сообщает «Царьград», он заявил, что несмотря на обилие «гнилости и гнусости» политическая система Украины обладает внутренней динамикой, которая несет серьезные риски.