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Царьград

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Покусали 16 человек за две недели: омичи массово страдают от нападения белок

Покусали 16 человек за две недели: омичи массово страдают от нападения белок

Пострадавшим от укусов белок местным жителям Омска пришлось ставить прививки от бешенства.Белки – милые существа, которые нередко представляются человеку почти ручными.

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