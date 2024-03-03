«Это будет многоходовка». В бандерштате поняли, как русские возьмут Одессу

Новую тактику ВС РФ американцы сравнивают с шахматами Армия России в 2024 году попытается отрезать Украину от Чёрного моря, заявил в интервью известному в незалежной персонажу генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, повторив то, что говорил раньше.