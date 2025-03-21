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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жоаозиньо о России: «Люблю и уважаю страну, много знаю о ее культуре. Я бы 100% сыграл за сборную – травма помешала»

Бразилец выступал в России с 2011 по 2023 год. Будучи футболистом «Краснодара», он стал гражданином России в 2016‑м.

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