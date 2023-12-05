В США признали, что поставка F-16 не даст Киеву превосходства в воздухе — WP

Поставка истребителей F-16 на Украину не даст ей желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны, а подготовка украинских пилотов займёт слишком много времени, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.