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Добрый Мир

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В США признали, что поставка F-16 не даст Киеву превосходства в воздухе — WP

В США признали, что поставка F-16 не даст Киеву превосходства в воздухе — WP

Поставка истребителей F-16 на Украину не даст ей желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны, а подготовка украинских пилотов займёт слишком много времени, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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Комментарии
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Лев Добрый
Пиндо-сранцы, хватит восхвалять свой F - 16, этот старенький истребитель производится с 1978 года!😎😜😱👈🤠
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16 час.

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