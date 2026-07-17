Впервые в истории немецкие военные будут участвовать в ядерных учениях Франции

По информации агентства DPA, ссылающегося на правительственные источники в Берлине, Федеративная Республика Германия и Французская Республика переходят к этапу практической реализации договоренностей в области ядерного сдерживания.
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