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Впервые в истории немецкие военные будут участвовать в ядерных учениях Франции

Впервые в истории немецкие военные будут участвовать в ядерных учениях Франции

По информации агентства DPA, ссылающегося на правительственные источники в Берлине, Федеративная Республика Германия и Французская Республика переходят к этапу практической реализации договоренностей в области ядерного сдерживания.

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