"Фронт посыпался, всё пропало": О катастрофе ВСУ гремит из каждого утюга, сдался даже Рёпке. Но зачем?

Последнее время мы только и слышим из всех щелей (причём не только от источников в России, но и от западных и, это ещё более странно, даже от украинских), что фронт украинской армии обрушился на несколько направлениях, а потери ВСУ уже катастрофические.
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