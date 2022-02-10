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«Монако» сыграет с «Нантом» в полуфинале Кубка Франции, «Ницца» – с «Версалем» из 4-й лиги

Стали известны все команды, которые преодолели этап 1/4 финала Кубка Франции. В полуфинале турнира сложились следующие пары: «Версаль» – «Ницца» «Нант» – «Монако» Матчи 1/2 финала пройдут в марте, решающая игра турнира – в мае.

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