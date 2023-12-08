Несколько депутатов Верховной Рады сложили мандаты

Верховная Рада утвердила заявления сразу трех депутатов о сложении мандатов. Отмечается, что украинский парламент покинули Виталий Данилов (фракция «Батькивщина»), Максим Ефимов (фракция «Восстановление Украины») и самовыдвиженец Дмитрий Шпенов.
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