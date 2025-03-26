Губернатор Василий Анохин попросил о выделении средств на ремонт Петропавловского моста

Сегодня губернатор Смоленской области Василий Анохин представил в СФ планы по улучшению инфраструктуры региона Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал планы по ремонту Петропавловского моста в Смоленске.
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