В столице Татарстана начался крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери

Масштабный крестный ход в День Казанской иконы Божией Матери начался в Казани. Несколько сотен людей этим утром собрались у Благовещенского собора Казанского кремля, чтобы отправиться в крестный ход с чтимым образом Богоматери «Казанская».
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