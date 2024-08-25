Тренер Павловская назвала универсальное упражнение для сжигания калорий и роста мышц

Высокоинтенсивное функциональное упражнение, которое сочетает элементы приседания, планки и прыжка за счет активации основных групп мышц позволяет быстро и мощно сжигать калории, развивать силу и выносливость.
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