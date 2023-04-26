Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин встретились и обсудили «очень горячие вопросы международного характера»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин встретились и в рамках встречи обсудили очень горячие вопросы международного характера.
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