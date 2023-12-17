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18-летний защитник Симич забил в первом матче за «Милан» – через 17 минут после выхода на замену

18-летний защитник Симич забил в первом матче за «Милан» – через 17 минут после выхода на замену

18-летний игрок дебютировал за взрослую команду «россонери», выйдя на замену 24-й минуте игры с «Монцей» вместо Томмазо Побега, получившего травму.

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