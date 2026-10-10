Владимир Ерёмин: сбежал из дома учиться на клоуна, а стал голосом Аль Пачино

Хрипловатый голос с лёгкой иронией, которым по-русски говорит Аль Пачино, узнают миллионы. А вот самого Владимира Ерёмина на улице почти не узнают — хотя именно его называют «королём дубляжа»: за плечами больше 200 озвученных зарубежных картин, его голосом говорят также Роберт Де Ниро, Майкл Дуглас, Микки Рурк и Энтони Хопкинс.
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