Владимир Ерёмин: сбежал из дома учиться на клоуна, а стал голосом Аль Пачино

Хрипловатый голос с лёгкой иронией, которым по-русски говорит Аль Пачино, узнают миллионы. А вот самого Владимира Ерёмина на улице почти не узнают — хотя именно его называют «королём дубляжа»: за плечами больше 200 озвученных зарубежных картин, его голосом говорят также Роберт Де Ниро, Майкл Дуглас, Микки Рурк и Энтони Хопкинс.