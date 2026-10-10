TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 052 подписчика

Владимир Ерёмин: сбежал из дома учиться на клоуна, а стал голосом Аль Пачино

Владимир Ерёмин: сбежал из дома учиться на клоуна, а стал голосом Аль Пачино

Хрипловатый голос с лёгкой иронией, которым по-русски говорит Аль Пачино, узнают миллионы. А вот самого Владимира Ерёмина на улице почти не узнают — хотя именно его называют «королём дубляжа»: за плечами больше 200 озвученных зарубежных картин, его голосом говорят также Роберт Де Ниро, Майкл Дуглас, Микки Рурк и Энтони Хопкинс.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым