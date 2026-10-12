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Тульские новости

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Трамвайное движение на улице Коминтерна хотят запустить 15 октября

Трамвайное движение на улице Коминтерна хотят запустить 15 октября

Илья Беспалов проехал на трамвае по ул. Коминтерна во время технического запуска, осмотрел предполагаемые места остановок общественного транспорта и дал ряд поручений относительно проводимых работ и благоустройства.

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