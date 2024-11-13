Замешанным в коррупционной схеме в Печерске избрали меры пресечения

Сотрудник энергетической компании получил крупную взятку Суд решил вопрос о мерах пресечения в отношении участников коррупционной схемы – сотрудника энергетической компании подозревают в получении взятки в крупном размере, а предпринимателей – в даче взятки.
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